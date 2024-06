Excursie cu ghid de la muzeu: 17 august, la Ziua Pietrei

Elevii care raman la Brasov pe durata vacantei de vara au la dispozitie o modalitate foarte placuta si, totodata, instructiva, de petrecere a timpului liber. Ca in fiecare an, Muzeul Casa Muresenilor deruleaza programul Vacanta artelor la muzeu. In fiecare zi de miercuri, din 10 iulie si pana in 17 august, muzeul va organiza activitati pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani."Din iulie, pana la jumatatea lunii august vom avea in ... citește toată știrea