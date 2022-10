Executia invatatorului Ion Pridon din Parau la Jilava, in 27 septembrie 1952, eroul care a infiintat Grupul Vultanul

Invatatorul a fost ucis in inchisoare la 27 septembrie 1952 are o cruce in cimitirul din Parau, iar pe casa o placa memorialaIn partea rasariteana a judetului Fagaras, s-a organizat grupul de rezistenta anticomunista "Vultanul". Tinerii din satele din aceasta parte a zonei Fagarasului s-au adunat in jurul invatatorului Ion Pridon din Parau. Era capitan in rezerva si fusese voluntar in armata romana in primul razboi mondial. Invatatorul Ion Pridon s-a nascut in 13 ianuarie 1899, in satul Parau, ... citeste toata stirea