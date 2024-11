Exemplul Oradea

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat ca unificarea administrativa a spitalelor din Oradea este un bun exemplu, deoarece, "prin comasare, se ajunge la performanta medicala si manageriala, dar si la un excedent in veniturile spitalului"."Deci e clar ca e o abordare rationala care cred ca e un bun exemplu, din moment ce noi am sustinut-o si am aprobat-o la Ministerul Sanatatii", a afirmat Rafila. Acesta a santierul noului spital din Oradea, o investitie in valoare de 135 de milioane ... citește toată știrea