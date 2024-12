Exercitii de tragere in poligon. Autoritatile din Rasnov atrag atentia localnicilor sa nu depaseasca zonele de siguranta

Din 9 pana in 13 decembrie, in Poligonul de tragere al armatei, Predeal - Cheia, vor fi executate exercitii de tragere. Tragerile vor avea loc, zilnic, in intervalul orar 08:00 A.M. - 03:00 A.M ( 8 dimineata - 3 dimineata )In aceasta perioada este interzis accesul in zonele de siguranta, care sunt marcate corespunzator. De asemenea, pentru evitarea unor evenimente neplacute este ... citește toată știrea