Exercitii militare cu trageri de lupta in zona Bradet-Rentea-Grohotis

La inceputul lunii octombrie in zona Bradet-Rentea-Grohotis vor avea loc trageri de istructie.Timp de 11 zile soldatii UM 01107 din Brasov vor efectua mai multe exercitii militare armate in zona Bradet-Rentea-Grohotis.Unitatea Militara 01107 Brasov anunta ca in perioada 03-14.10.2022 va desfasura exercitii militare cu trageri de lupta in urmatoarele zone:In zona Cabanei Militare de Instructie Bradetzona Cabanei Militare de Instructie Bradet aflata in proprietatea Ministerului Apararii ... citeste toata stirea