Militari apartinand trupelor terestre si aeriene efectueaza, in a doua jumatate a acestei saptamani, exercitii in poligonul militar din municipiul Sfantu Gheorghe, a anuntat conducerea Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia".Potrivit sursei citate, exercitiile au inceput joi, iar in cadrul acestora se va folosi munitie de manevra."Structuri din Fortele Terestre, in cooperare cu structuri apartinand Fortelor Aeriene ale Ministerului Apararii Nationale, vor desfasura, in perioada 20-24 ... citeste toata stirea