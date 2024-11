Exercitiu in adancuri

Sambata, 16 noiembrie, Salvamont Brasov a organizat un exercitiu de salvare in Pestera Rasnoavei din masivul Postavarul. Potrivit scenariului de interventie, un turist s-a accidentat grav la un picior si a ramas blocat in pestera, moment in care a cerut ajutor."In urma apelului de urgenta, echipa de prim raspuns din cadrul Salvaspeo Brasov a ajuns rapid la victima, iar salvatorii i-au acordat primul ajutor si au amenajat un punct cald pentru a asigura protectia termica a turistului, in ... citește toată știrea