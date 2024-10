Exercitiu ISU cu... muzica

Elevii Liceului de Muzica Tudor Ciortea au luat o pauza neasteptata la a treia ora de curs de miercuri, 16 octombrie. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov a programat un exercitiu pentru evacuarea in situatii de urgenta. Pompierii au vrut sa verifice cum reactioneaza elevii si profesorii in cazul unui cutremur."In dimineata zilei de miercuri, 16 octombrie 2024, am desfasurat un exercitiu pentru antrenarea subunitatii in vederea gestionarii de situatii de urgenta generate de ... citește toată știrea