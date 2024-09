Exercitiul "Rail Invest 2024", in premiera in Romania, la Cluj-Napoca. Va fi activat Planul Rosu de Interventie

Un accident feroviar intre un tren de marfa si un tren de calatori va fi simulat astazi, la Cluj-Napoca, in cadrul exercitiului international "Rail Invest 2024", desfasurat in premiera in Romania.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj informeaza ca in data de 25 septembrie, intre orele 09:00 - 16:00, va avea loc un exercitiu international cu forte in teren sub denumirea "Rail Invest 2024", un eveniment in premiera in Romania.Exercitiul consta in simularea unui accident feroviar intre ... citește toată știrea