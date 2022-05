Exilul Regelui Mihai al Romaniei, dezvaluit brasovenilor, la Cinema Astra

Productia "Regele Mihai: Drumul catre casa" a ajuns si la Brasov, proiectia fiind programata pentru data de 25 mai, ora 19.00, la Cinematograful Astra. Documentarul prezinta povestea dramatica a vietii Regelui Mihai, axandu-se in special pe anii dificili petrecuti in exil din 1948 pana la disparitia sa, in 2017.Producatorul executiv al documentarului este John Florescu (fiul istoricului Radu R. Florescu), iar producator asociat este Dan Draghicescu.Producatorul principal al documentarului ... citeste toata stirea