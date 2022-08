Intrebare cititor: "Parintii mei s-au casatorit in 1974 locuind impreuna cu bunicul pana la decesul acestuia in 1980. Dupa moartea lui nu s-a facut succesiunea. Exista o limita de ani pentru succesiune ca fratii tatalui meu sa ceara o parte din curte? Din anul 1963 tatal meu a lucrat si a ramas in aceasta curte in intelegere cu fratii si parintii. Exista posibilitatea ca cei doi frati sa decada din drepturi pentru ca nu au cerut efectuarea succesiunii in termen de 28 de ani? Va rog de asemenea ... citeste toata stirea