Parlamentarii au votat vineri, 21 aprilie, in comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor, pentru introducerea unui amendament in proiectele legilor Educatiei prin care exmatricularea se poate aplica in cazurile grave in care elevii incalca "normele de disciplina in spatiul scolar, in vederea protejarii dreptului la educatie a celorlalti beneficiari primari", scrie Edupedu.ro. Varianta ... citeste toata stirea