Exploatarea de bazalt de la Racos se va extinde pe o suprafata de aproape 17.000 mp

Cariera de exploatare a bazaltului de la Racos ar urma sa se extinda, dupa ce firma Olhib SRL, care deruleaza astfel de lucrari in zona inca din 1999, a achizitionat noi terenuri.Extinderea ar urma sa se faca in terasa raului Olt, in extravilanul localitatii Racos. Suprafata totala care ar urma sa fie exploatata este de 16.996 mp, iar in vederea derularii proiectului este in curs de obtinere avizul de mediu."Rocile care vor fi exploatate sunt constituite din bazalte cenusii compacte si ... citeste toata stirea