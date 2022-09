Explozia preturilor a dat peste cap un proiect al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov

Brasovenii din cartierul Bartolomeu, racordati la sistemul centralizat de termoficare, vor beneficia de apa calda din surse regenerabile, printr-un proiect implementat de Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT). Investitia este de mai mult timp in planul serviciului brasovean, insa nu a putut fi implementata, din cauza exploziei preturilor.Directorul SPLT Brasov, Mircea Marin, a precizat ca in primavara acestui an a fost lansata o licitatie pentru furnizarea si instalarea de panouri ... citeste toata stirea