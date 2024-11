Explozie la Codlea. 9 garsoniere afectate

Miercuri, 27 noiembrie, in jurul orei 12.30, pompierii militari au fost solicitati sa intervina la o explozie, neurmata de incendiu, produsa in urma unei deflagratii, in municipiul Codlea, strada Barsei."La fata locului a fost identificata o singura victima, un barbat in varsta de 44 de ani. Acesta a fost intubat, prezentand arsuri de gradul 2 si 3 la nivelul fetei si membrelor superioare, fiind ... citește toată știrea