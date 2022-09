Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Brasov. O persoana cu arsuri grave

O persoana a suferit arsuri grave in urma unei explozii urmate de incendiu, care avut loc in aceasta dimineata, intr-o garsoniera din Brasov.Potrivit primelor informatii, explozia urmata de incendiu, s-a petrecut in jurul orei 5.00 pe strada Brazilor din municipiu. In locuinta se afla proprietarul care a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafata corporala.La fata locului au intervenit mai multe echipaje SMURD si autospeciale de stingere.Barbatului i s-a acordat asistenta medicala la ... citeste toata stirea