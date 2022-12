Exportul de busteni:10 ani de prohibitie

O initiativa legislativa, depusa la Parlament de deputatul PNL Florin Roman, propune interzicerea totala, incepand cu anul 2023, a exportului de bustean, cu sau fara coaja, sau lemn rotund pentru o perioada de 10 ani, nu doar in spatiul extracomunitar, cum este in prezent.Proiectul propune modificarea in acest sens a articolului 1 din Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei. "Se interzice exportul de bustean, cu sau fara coaja, sau lemn rotund, pentru o perioada ... citeste toata stirea