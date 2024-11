Expozitia apei din mijlocul cartilor

Mai multe fotografii realizate de 10 fotografi romani si creatori de continut, alaturi de WWF pot fi admirate la standul Pilot Books, din cadrul Salonului de carte Bookfest, deschis la Aula Universitatii. Fiecare fotografie, realizata in tara sau in strainatate, te indeamna sa faci mai mult pentru mediul inconjurator, pornind chiar de la titlul cartii. De exemplu, "Pana cand apele vor veni, Tu opreste risipa!". "Este o expozitie lansata in conexiune cu aparitia cartii *Cand apele vor veni*, ... citește toată știrea