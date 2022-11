Expozitia "CAN for Balkans", de la Brasov la Tirana

Dupa ce a fost lansata pe 14 octombrie, in cadrul Festivalului International de Benzi Desenate Istorice Brasov, expozitia internationala ,,CAN for Balkans" a fost itinerata in Albania, in 18 noiembrie, a doua zi dupa sarbatoarea Eliberarii Nationale a Albaniei de fascism. Expozitia este gazduita de Muzeul National de Istorie al Albaniei (Muzeu Historik Kombetar),.Organizata de liderul de proiect, Muzeul Judetean de Istorie Brasov, expozitia prezinta cercetarea stiintifica si creativitatea ... citeste toata stirea