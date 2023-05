Dupa Brasov, Tirana, Bruxelles, Leskovac, Veles, expozitia ,,CAN for Balkans" ajunge la Bucuresti. Deschiderea oficiala va fi marti, 16 mai, orele 17:00, in Atriumul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Bulevardul Unirii, 22. Totodata, din colectiile Bibliotecii Nationale va fi prezentata o selectie de carti de benzi desenate.Expozitia are la baza un ,,dialog" intercultural despre istoria Balcanilor. Prin informatiile preluate din proiectul de cercetare realizat de ... citeste toata stirea