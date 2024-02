Expozitie de "introducere" in Piata Sfatului, pentru viitorul Muzeu al Sportului

Primul muzeu din Romania dedicat istoriei sportului si turismului montan va fi deschis la Brasov, in "Olimpia", fostul sediu al Reuniunii de patinaj, cladire construita la sfarsitul secolului al XIX-lea, restaurata de Muzeul Judetean de Istorie Brasov, cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov, in perioada 2019 - 2023.Pana la deschiderea viitorului obiectiv, in Piata Sfatului, in fata intrarii in Casa Sfatului, sectie a Muzeului Judetean de Istorie Brasov, a fost amenajata o expozitie de ... citește toată știrea