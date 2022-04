Expozitie de la un muzeu din Brasov, la Oradea

Muzeul de Etnografie Brasov va invita sa vizitati expozitia "Palaria - accesoriu, eleganta si mesaj in perioada interbelica" in primul muzeul Art Nouveau, "Casa Darvas-La Roche" din Oradea. Vernisajul expozitiei va avea loc joi 7 aprilie 2022, la ora 16.00.Expozitia atrage atentia asupra unui simbol al elegantei, palaria, care astazi este doar un accesoriu, dar in secolul trecut era un semn de prestigiu, de onorabilitate, purtand nenumarate mesaje, descifrate si intelese ... citeste toata stirea