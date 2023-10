In perioada 2-5 octombrie, Centrul Cultural Apollonia din Brasov (fostul sediu Bancorex, de la intersectia strazilor Republicii si Michael Weiss) gazduieste expozitia "#3RCreative", care face parte din proiectul "People and Planet - A Common Destiny" - in care partener este Consiliul Judetean Brasov - si aduce in fata vizitatorilor un mesaj clar despre consumul de resurse pe care il genereaza moda si consumerismul din moda. Expozitia contine piese vestimentare realizate din resturi textile si ... citeste toata stirea