Expozitie despre o femeie remarcabila a Brasovului

Multe femei remarcabile deschizatoare de drumuri, in diverse domenii, a avut Brasovul in istoria sa. Surprinzatoare pentru secolul al XIX-lea a fost si Elena Muresianu, care s-a dovedit un excelent manager, intr-o perioada in care miscarea feminista era abia la inceputuri. Muzeul Casa Muresenilor i-a dedicat expozitia "Pentru totdeauna, a Voastra, Elena Muresianu", cu ocazia implinirii centenarului de la moartea sa."Elena Muresanu a fost intotdeauna o persoana calda, atunci cand s-a exprimat ... citește toată știrea