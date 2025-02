Expozitie in aer liber in Piata Sfatului, dedicata istoriei Tezaurului BNR trimis la Moscova in anii 1916-1917

Expozitie in aer liber in Piata Sfatului, dedicata istoriei Tezaurului BNR trimis la Moscova in anii 1916-1917Distribuie daca iti place!Expozitie in aer liber la Brasov, in Piata Sfatului, dedicata istoriei Tezaurului BNR de la Moscova.Banca Nationala a Romaniei, cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov, organizeaza, in perioada februarie 2025 - mai 2025, expozitia in aer liber dedicata istoriei Tezaurului BNR trimis la Moscova in anii 1916-1917.Organizata intr-un modul vitrat si ... citește toată știrea