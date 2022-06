Expozitie stiintifica, unica in Romania, la Dino Parc Rasnov

O noua expozitie stiintifica, unica in tara, va fi lansata sambata, la Dino Parc Rasnov."Sunt dinozaurii, stramosi ai pasarilor de azi?" este titlul expozitiei ce se va deschide sambata, 18 iunie, ora 11.00 la Dino Parc Rasnov.Lansarea expozitiei va avea loc in prezenta prof. univ. emerit Dan Grigorescu, cunoscut geolog si paleontolog roman. De asemenea va fi prezent pictorul Eduard Olaru, autor al unei galerii de tablouri dedicate dinozaurilor cu pene.Expozitia aduce in prim-plan ... citeste toata stirea