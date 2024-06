Exproprierile paguboase pentru Fagaras. Ioan Bujor. ,,Am castigat procesul. 468.074 lei trebuie sa plateasca primarul si cei 11 consilieri locali, nu fagarasenii"

Nu putem trece cu vederea actiunea Primariei Fagaras de a goli bugetul local pe exproprieri, nu mai putin de 553.574 euro, respectiv 2.601.798,46 lei. Este vorba despre obiectivele cuprinse in proiectul de mobilitate urbana din zona centrala, la care lucrarile au fost demarate dupa cinci ani, ca apoi fondurile europene sa fie pierdute in mare parte, primarul apeland (culmea!) la imprumuturi. Banii pentru exproprieri au ajuns in conturile personale ale fagarasenilor lasati fara proprietati de ... citește toată știrea