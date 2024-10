Extinderea retelei de gaz metan in Statiunea Sambata de Sus, aproape de final

In statiunea Sambata de Sus se lucreaza, in aceasta perioada, la extinderea retelei de gaz metan. Asa cum explica primarul comunei Sambata de Sus, Nicolae Morariu, s-a ajuns la ultimul tronson din cei 7,5 km prevazuti in proiectul de extindere a retelei de gaz metan.,,Ultimul tronson de retea de gaze naturale este in lungime de 450 m si speram ca in cateva zile sa fie finalizat. Este un tronson de legatura intre reteaua de pe partea ... citește toată știrea