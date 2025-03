Extinderea Spitalului de Copii Brasov, de aproape trei ani in proceduri birocratice

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov a inceput inca din 2022 procedurile pentru constructia unei noi cladiri, unde sa functioneze o sectie de Infectioase, dar si un izolator ATI.Contractul de proiectare a fost semnat in 2023, insa in vederea realizarii constructiei este necesara si elaborarea unui nou Plan Urbanistic Zonal. Acesta a ajuns in etapa de avizare, documentatia tehnica fiind depusa in vederea obtinerii acordului de mediu in baza unui certificat de urbanism emis de ... citește toată știrea