Extinderea Spitalului Judetean Brasov, estimata la 397 milioane de lei

Dupa in sedinta de plen din luna septembrie, Consiliul Judetean Brasov a aprobat inscrierea in Programul National de Investitii in Infrastructura Unitatilor Spitalicesti pentru extinderea unui corp al Spitalului Judetean Brasov, miercuri, 13 noiembrie, alesii sunt asteptati sa voteze o noua hotarare aferenta acestui proiect.Mai exact, pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Brasov din data de 13 noiembrie se afla un proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor ... citește toată știrea