Anuntat de mai bine de un an, proiectul de extindere a Spitalului Municipal Sacele este, in prezent, in etapa birocratica. Astfel, autoritatile locale din Sacele au depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov documentatia pentru obtinerea acordului de mediu, o decizie finala urmand a fi emisa de institutia amintita in perioada urmatoare.Potrivit documentatiei depusa la APM Brasov, noua cladire va fi realizata in curtea spitalului din Sacele si va fi confectionata pe structura metalica.