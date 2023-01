Extinderea Spitalului pentru Copii Brasov, in etapa pregatirii Planului Urbanistic Zonal

Comisia de circulatie a municipiului Brasov va analiza in sedinta de azi, 12 ianuarie, cererea de avizare depusa de Consiliul Judetean Brasov privind pentru proiectul de extindere a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii. Conform informatiilor disponibile pe site-ul Primariei Brasov, unitatea sanitara amintita urmeaza a fi extinsa cu un corp de cladire cu subsol, parter si doua etaje, in care se va amenaja o sectie de infectioase. Proiectul este acum in etapa pregatirii Planului Urbanistic ... citeste toata stirea