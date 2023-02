Fabrica de Pulberi, tot fara director general. ,,Nicolae Butunoiu, membru CA, il vrea in aceasta functie pe fostul sef SRI Fagaras, asa a votat". Cine sta in spatele acestei numiri

In timp ce conducerea Romarm este cercetata penal pentru coruptie, directorul general Gabriel Esutu, Fabrica de Pulberi din Fagaras aflata in subordine, este in continuare fara director general. O situatie de care ministrul Economiei, Florin Spataru, nu este strain, dar nu ia nicio decizie care sa stabilizeze situatia de la compania fagaraseana. De la 26 ianuarie 2023, ing. Monica Vlad ocupa functia, dar fara putere de decizie. ,,Ocupa doar biroul directorului" asa cum sustin salariatii de aici ... citeste toata stirea