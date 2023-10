Un medic japonez a dezvoltat o tehnica care arata ca multi oameni pot pierde in greutate prin imbunatatirea posturii, scrie Health. Acest tratament, creat de Dr. Fukutsudzi, este detaliat intr-o carte japoneza care a devenit un bestseller in tara asiatica. In aceasta lucrare, medicul sustine ca pentru a slabi, ai nevoie de un prosop rulat, o suprafata plana si exercitii care trebuie efectuate de trei ori pe zi, timp de cinci minute zilnic.Dr. Fukutsudzi, expert in probleme ale oaselor pelvine, ... citeste toata stirea