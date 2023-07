Politia Municipiului Fagaras a retinut un escroc ce ar fi inselat mai multe persoane, carora li s-a prezentat ca fiind medic cardiolog.Ancheta, pe care politistii au desfasurat-o in urma primirii unei sesizari, in care falsul medic ar fi primit suma de 7.000 de lei de la o persoana, sub pretextul ca ii va oferi tratament pentru afectiuni locomotorii, a aratat ca acesta ar mai fi inselat anterior alte doua persoane cu afectiuni medicale, carora barbatul le-ar fi promis vindecarea, contra unor ... citeste toata stirea