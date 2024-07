Faceau paine din faina expirata

In urma primirii unei sesizari, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov a desfasurat o actiune de control la operatorul economic Culi Prod Com SRL - cofetarie cu laborator propriu, din Fagaras. Dupa verificarile realizate, comisarii CJPC Brasov au aplicat mai multe sanctiuni, anume o amenda contraventionala, in valoare de 10.000 lei, un avertisment, oprirea definitiva de la comercializare a produselor neconforme si oprirea temporara a prestarii serviciilor pana la ... citește toată știrea