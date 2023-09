Meta, compania-mama a Facebook, ia in considerare versiuni platite ale Facebook si Instagram care nu ar avea publicitate pentru utilizatorii din Europa, anunta New York Times, citand trei persoane care au cunostinta de planurile companiei.Cei care platesc pentru abonamente la Facebook si Instagram nu vor vedea reclame in aplicatii, au spus persoanele, care au vorbit sub rezerva anonimatului ... citeste toata stirea