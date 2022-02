Facem sport de 10 milioane de lei, in 2022. Plateste primaria, evenimente pentru amatori

Primaria Brasov a lansat miercuri, 23 februarie, in dezbatere publica, Ghidului de finantare a programelor sportive (sportul de masa si sportul de performanta) din bugetul municipiului. Varianta propusa in acest an, a anuntat primarul Brasovului, Allen Coliban, incurajeaza organizatiile neguvernamentale (ONG) sa acceseze fonduri pentru dezvoltarea sportului de masa. De asemenea, incepand cu acest an, cluburile sportive si organizatiile non-guvernamentale pot depune proiectele si online, pe ... citeste toata stirea