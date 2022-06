Factura de peste 4,5 milioane de lei la electricitate, estimata de Maternitatea Brasov

Factura de curent la Maternitatea Brasov ar putea ajunge la 4.508.773 lei (fara TVA), pentru o perioada de un an. Estimarea apartine conducerii unitatii medicale, care a lansat o licitatie electronica prin care sa incheie acorduri cadru (cu valabilitate de 12 luni) pentru furnizarea de electricitate, ofertele fiind asteptate pana in data de 17 iulie. Conform caietului de sarcini, cantitatea minima de electricitate ce urmeaza a fi consumata in 12 luni este de 1.200 mW/H, iar cantitatea maxima - ... citeste toata stirea