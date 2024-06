Facturile la gaze cresc in plina vara, de la 1 iulie

Facturile la gaze naturale se vor scumpi de la data de 1 iulie, anunta Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), care a majorat tarifele reglementate de distributie.Cu titlu de exemplu: pentru un client casnic care locuieste intr-un apartament cu 3 camere si are un consum anual de gaze naturale de 3 MWh, valoarea lunara a facturii de gaze naturale ar putea creste cu aproximativ 2,5 lei.ANRE a decis in sedinta de miercuri majorarea tarifelor de distributie a gazelor in medie ... citește toată știrea