Facturile la utilitati nu vor inchide scolile

Dupa ce mai multi politicieni au venit cu idei "salvatoare" de a propune trecerea scolilor in online, din cauza costurilor la energie si gaz, ieri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis ca acest lucru nu se va intampa. Mai mult, toti inspectorii scolari generali din toate judetele au fost convocati ieri, 26 septembrie, la Bucuresti, de catre ministrul Educatiei "pentru a comunica instructiuni clare in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara pe perioada sezonului ... citeste toata stirea