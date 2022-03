Facut "proiectil" pe Harmanului

O masina a fost facuta "proiectil", luni seara, in jurul orelor 18.30, pe strada Harmanului din Brasov. Accidentul a fost anuntat la 112, cu trei masini implicate si 3 victime."Pe strada Harmanului din municipiul Brasov a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autovehicule. In urma coliziunii, unul dintre cele doua autovehicule a ricosat intr-un al treilea autovehicul, care se afla oprit. Trei persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului", a transmis, imediat ce ... citeste toata stirea