Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie"."Din cercetari a reiesit faptul ca, la data de 3 mai, un barbat, in varsta de 59 ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, in timp ce ... citeste toata stirea