Fagaras: Doi iubiti agresivi dati pe mana Politiei

Politistii din Fagaras au fost chemati de doua ori in ajutorul unor femei din oras.In fapt, la data de 11 iulie, in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca fostul sau concubin ar fi amenintat-o cu acte de violenta, in timp ce se aflau pe raza municipiului Fagaras. Fapta s-a confirmat la fata locului, agresorul fiind inculpat penal pentru infractiunea de "amenintare".In aceeasi seara, tot la ... citeste toata stirea