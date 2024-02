Fagaras Fest, anul acesta cu Lupii lui Calancea

"Fagaras Fest" va avea loc in perioada 26 -28 iulie, in Sebesu de Sus, pe Valea Moasei, comuna Racovita, din judetul Sibiu. Este al cincilea an in care sunt celebrati Muntii Fagaras si comunitatile locale din vecinatate.Din programul editiei nu vor lipsi tururi ghidate despre natura locului precum si evenimentul "Pe urmele animalelor din Muntii Fagaras". Tur botanic, tur de observare pasari sau tur despre lilieci, tur ghidat prin cultura, istoria si identitatea satului Sebesu de Sus, ... citește toată știrea