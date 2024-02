Fagaras Fest va avea loc anul acesta la finalul lunii iulie

Fagaras Fest invita iubitorii de natura sa se conecteze din nou cu energia Muntilor Fagaras si sa descopere cultura si frumusetea satelor care impodobesc acesti munti, de data aceasta in Sebesu de Sus, pe Valea Moasei, comuna Racovita din judetul Sibiu, in perioada 26 - 28 iulie. Lupii lui Calancea si Surorile Osoianu vor face din cea de-a V-a editie a festivalului o experienta de vara de neratat. Fagaras Fest este un festival sustenabil, despre natura si oameni, muzica buna, seri de film in ... citește toată știrea