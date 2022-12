Mos Craciun va ajunge si in acest an, pe motocicleta la Fagaras, pentru a imparti daruri tuturor copiilor prezenti in centrul orasului.Motociclistii din Fagaras s-au mobilizat si in acest an cu scopul de a aduce bucurie copiilor in prag de sarbatori.A devenit deja traditie ca in Ajunul Craciunului, comunitatea moto din Fagaras sa ofere cadouri copiilor, de sarbatori. ... citeste toata stirea