Un alt caz de recidiva in ceea ce priveste violenta in familie a avut loc la Fagaras. Un barbat, in varsta de 50 ani, primise ordin de protectie luni, 18 iulie, pentru ca si-a atacat concubina.Cu toate acestea, marti, 19 iulie, in jurul orei 18.20, acesta a incalcat masurile dispuse ... citeste toata stirea