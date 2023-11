Traficul pe Soseaua Combinatului, din Fagaras, pe podul de peste paraul Berivoi, a fost reluat mai repede decat a fost estimat initial.Podul peste paraul Berivoi din Municipiul Fagaras a fost modernizat. Astfel, de ieri, Soseaua Combinatului din municipiul Fagaras a fost redeschisa traficului in totalitate, fara devieri in circulatie."Incepand cu data de 01.11.2023, soseaua Combinatului a fost redeschisa in totalitate. Circulatia auto se desfasoara normal, fara devieri.In urma lucrarilor ... citeste toata stirea