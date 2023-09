Era si timpul ca mitul Ocolitoarei de la Fagaras sa fie aruncat pe apa Oltului. Soseaua de centura n-a fost decat o modalitate de amagire a electoratului, imbracata frumos si scoasa la mezat din 4 in 4 ani. Ne amintim cu totii cand primarul si aghiotantii lui s-au pozat pe Ocolitoare, anuntand ca a fost preluata de Municipalitate. Si ca va fi construita. Din nou. Precum in 2016 cand acelasi primar spunea, in fata fagarasenilor adunati la casa de cultura, ca in 3 luni se va putea circula pe ... citeste toata stirea